TORINO – Due ore in auto per fare tre chilometri. A Torino traffico paralizzato ieri pomeriggio, mercoledì 14 novembre, in piazza Baldissera. “In due ore ho percorso 3 chilometri. Qui ci sono sempre problemi, ma così, mai” dice alla Stampa uno dei tanti bloccati nell’ingorgo. Evidentemente, si lamentano in tanti, la nuova viabilità decisa del Comune per decongestionare piazza Baldissera non ha funzionato.

Il problema è che la giunta del Movimento 5 Stelle, come spiega Repubblica, ha deciso di non finanziare il progetto esecutivo per costruire un sottopasso e alleggerire il traffico. Il Comune, infatti, vuole disincentivare l’uso dell’auto rispetto a potenziare le infrastrutture. Ma la situazione nel frattempo è degenerata.

“Chiedano scusa alla città” tuona il consigliere comunale e segretario metropolitano del Partito Democratico, Mimmo Carretta. Che aggiunge “Sembrava Città del Messico, non Torino”.

Intanto il Comune con un’ordinanza oggi chiuderà il nuovo accesso da corso Venezia alla rotatoria di piazza Baldissera.”ll provvedimento resterà in vigore – spiega una nota dell’assessora Maria Lapietra – fino a quando non sarà ripristinata la normale viabilità all’intersezione con corso Grosseto”.