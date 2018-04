TORINO – Una raffica di black out si è verificato a Torino con mezza città che è rimasta al buio la sera del 23 aprile.

Fin dal pomeriggio di lunedì infatti ci sono state interruzioni dell’elettricità e la sera molte aree di San Salvario e del centro storico sono rimaste al buio, da piazza Vittorio fino alla collina, scrive La Stampa:

“Raffica di black out in città. Fin dal pomeriggio ci sono state interruzioni dell’’elettricità e in serata sono rimaste al buio molte aree di San Salvario e del centro. Da Cit Turin a piazza Vittorio è calata l’oscurità, che non ha risparmiato piazza Adriano, via Baltimora, corso Siracusa e via San Quintino. Sono scattati decine di allarmi.

Secondo le prime informazioni di Iren, la società che gestisce il servizio, c’è un problema su una delle dieci cabine primarie, quelle che prendono la corrente della rete nazionale in alta tensione e la convertono in media e bassa tensione. Le interruzioni sono durate anche venti minuti: passata la mezzanotte a Vanchiglia era ancora buio. E lo stesso a Santa Rita”.