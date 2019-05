TORINO – Una ragazza di 27 anni è rimasta incastrata sotto il tram in centro a Torino la mattina del 30 maggio. L’incidente è avvenuto sulla linea 3 in corso Regina Margherita, all’incrocio con via Rossini. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni al Cto, con lesioni alla gamba e al bacino.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 9.20 del mattino. La vittima potrebbe essere rimasta agganciata al tram, oppure è caduta mentre il mezzo stava per arrestarsi alla fermata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i medici del 118.

Una testimone , la tabaccaia all’angolo di corso Regina, ha raccontato al quotidiano La Stampa: “Ero al lavoro quando ho sentito le urla di quella povera ragazza. Fortunatamente i vigili sono intervenuti subito e un attimo dopo è arrivata l’ambulanza. Per liberarla da lì sotto hanno impiegato almeno mezzora”. La circolazione dei mezzi Gtt è ripresa regolarmente poco dopo le 10,30.