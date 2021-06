A Torino, in via Cibrario, una ragazza litiga in strada con il fidanzato e quando arrivano i poliziotti ordina al cane di grossa taglia di azzannarli. Tutto è accaduto nella notte. I poliziotti infatti una volta arrivati hanno trovato il giovane a torso nudo, con la maglietta strappata e graffi sul corpo, mentre la ragazza era seduta con al guinzaglio il cane.

I poliziotti aggrediti dal cane a Torino

Alle tre di notte la pattuglia di poliziotti era stata chiamata dai residenti che avevano sentito delle urla provenienti dalla strada. Alla richiesta dei documenti l’uomo si è mostrato subito collaborativo mentre la giovane ha risposto sferrando un calcio e una ginocchiata ai due poliziotti. Poi ha ordinato al suo cane di aggredire gli agenti che si sono allontanati in tempo. Anche dopo il trasferimento in Questura la ragazza ha colpito al volto un poliziotto.

L’arresto della ragazza da parte dei poliziotti

La ragazza alla fine, dopo anche tutta una serie di insulti, viene arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Denunciata anche per il rifiuto di fornire le sue generalità e sanzionata per ubriachezza. Entrambi gli agenti feriti sono stati giudicati guaribili in 7 giorni. Un altro episodio molto simile a quello successo a Milano nei giorni scorsi dove un uomo ha aizzato il proprio pitbull contro un carabiniere che era stato poi costretto a sparare.