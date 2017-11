TORINO – Aveva la pancia gonfia e così la mamma l’ha portata in ospedale. La bambina di appena 11 anni in realtà era incinta per via di una violenza sessuale. Ad abusare della ragazzina un uomo di 35 anni, amico di famiglia che si occupava di lei quando i genitori non c’erano. Poi la terribile scoperta lo scorso 17 novembre all’ospedale Sant’Anna a Torino e l’arresto dell’uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Giovanni Falconieri sul Corriere della Sera scrive che l’uomo era considerato di famiglia, tanto che la bambina lo chiamava zio e si fidava di lui. Anche i genitori si fidavano dell’uomo, fino a quando non è emerso quanto accadeva quando i due erano soli in casa. Arrivata in ospedale per un mal di pancia, i medici hanno scoperto che era alla 21° settimana di gravidanza dopo le violenze: