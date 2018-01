TORINO – Rapina in gelateria a Torino. Il colpo in realtà risale allo scorso settembre. Era stato messo a segno alla “Romana” di via Madama Cristina. Ma solo adesso si è scoperto chi era il basista: il gelataio.

Lui e i ladri avevano messo a punto tutto un sistema per comunicare tra loro, come spiega Massimiliano Peggio su La Stampa:

La saracinesca sollevata a metà doveva servire come segnale per indicare ai complici che la gelateria era in chiusura e che all’interno non c’erano più clienti. Per mandare quel messaggio agli amici, nascosti in strada, il dipendente della gelateria La Romana, di via Madama Cristina 73 a Torino, ha trovato la scusa di sostituire il sacchetto della spazzatura all’esterno del locale, operazione che in realtà avrebbe dovuto effettuare qualche giorno dopo.