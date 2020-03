Torino: guidatore senza patente, auto senza assicurazione e… droga in tasca

ROMA – Il guidatore era senza patente, l’auto era senza assicurazione e non è finita qui. Non è finita qui perché poi i finanzieri hanno trovato anche della droga.

Tutto è avvenuto a Torino. La storia è raccontata dalla Stampa.

I due uomini fermati, di 30 e 50 anni, sono stati denunciati per inosservanza dell’ormai famoso decreto per contrastare il coronavirus.

La droga, racconta la Stampa, è stata trovata nelle tasche del più giovane.

“Da un controllo al terminale – racconta la Stampa – i due sono risultati entrambi con precedenti penali per rapina e ricettazione. Non avevano un valido motivo per essere in giro, quindi hanno violato il decreto ministeriale per arginare la pandemia del coronavirus. In più, il guidatore era senza patente, l’auto senza assicurazione. Oltre che per queste infrazioni, i due sono stati denunciati per l’inosservanza del decreto. Le sanzioni sfiorano i 13.000 euro, l’auto è stata sequestrata. Poche ore dopo, a borgo, i finanzieri di Caselle hanno denunciato alcuni dipendenti di una ditta di traslochi, al lavoro nonostante il decreto e per di più privi di protezione contro il virus. È stato denunciato anche l’uomo che aveva commissionato il lavoro”.

Fonte: La Stampa.