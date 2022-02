Torino, Sharon Germano (in uan foto pubblicata su Facebook) travolta a Torino da un’auto muore a 31 anni poco dopo in ospedale

Sharon Germano è morta a 31 anni dopo essere stata investita a Torino in via Druento angolo via Traves. La donna viveva a Torino ed è stata travolta da una Bmw guidata da un uomo di 42 anni che si è fermato a prestare soccorso. L’uomo alla guida è sotto choc ed è stato portato all’ospedale Maria Vittoria anche per essere sottoposto, come prevede la prassi, ai test per alcool e droga.

Torino, Sharon Germano investita a 31 anni

La giovane è stata portata d’urgenza al pronto soccorso ma è morta poco dopo l’arrivo al Giovanni Bosco. Sono scattati i rilievi da parte della Polizia municipale per far luce sulla dinamica e responsabilità.

Non è al momento chiaro se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

A Cagliari motociclista travolge passeggino

La tragedia avvenuta a Torino è l’ennesima. A Cagliari nei giorni scorsi un passeggino è stato travolto e trascinato per diversi metri da uno scooter. A perdere la vita in questo caso è stato un bambino di soli 15 mesi. Il motociclista è scappato per poi costituirsi.

La mamma e il piccolo seduto sul passeggino stavano attraversando la strada vicino alle strisce pedonali. Hanno raggiunto il centro della carreggiata quando su di loro è piombato a tutta velocità uno scooterone Honda 750 condotto da un 35enne.