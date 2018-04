TORINO – Svolta al Comune di Torino e in tutta Italia: l’anagrafe cittadina ha registrato il figlio di due mamme nato nel nostro Paese. Si tratta del primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale fatto da un sindaco senza la sentenza di un tribunale.

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di dare pari diritti anche “forzando la mano”, lunedì mattina, 23 aprile, il sindaco Chiara Appendino ha firmato l’atto che riconosce Niccolò Pietro come figlio di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in Consiglio comunale, e della compagna Micaela Ghisleni, bioeticista.

Ma non si tratta dell’unico caso: come riferisce La Repubblica, infatti, il sindaco ha trascritto all’ufficio Stato civile dell’anagrafe gli atti di nascita dei bambini figli di tre coppie omogenitoriali.

E’ la prima volta che in Italia un primo cittadino fa questa scelta senza la disposizione di un tribunale. Appendino ha trascritto gli atti di nascita di tre bambini nati all’estero da due coppie, una composta da due uomini (in questo caso si tratta di due figli gemelli) e una da due donne, e ha riconosciuto come entrambe genitori due mamme di un bimbo nato in Italia, Niccolò Pietro, figlio di Foglietta. “Abbiamo fatto anche la richiesta al tribunale di dare il doppio cognome – annuncia Ghisleni – Questa è un riconoscimento di uguaglianza e non un privilegio”.

Alla registrazione, oltre ad Appendino, erano presenti anche l’assessore alle Famiglie, Marco Giusta, e quella all’anagrafe, Paola Pisano.