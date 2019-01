TORINO – Si è tolto la vita gettandosi dal ponte di Corso Cairoli la sera del 1° gennaio. Per il ragazzino di 14 anni l’impatto di testa sul marciapiede dei Murazzi è stato fatale: è morto sul colpo. I tentativi del 118 di rianimarlo si sono rivelati inutili. Un gesto estremo preceduto da un messaggio di addio ai suoi genitori prima di lanciarsi nel vuoto.

Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzino italiano era residente a Novi Ligure e si trovava a Torino per fare visita a familiari e amici durante le feste natalizie. Poi si è ritrovato a corso Cairoli, da cui si è gettato. Ancora sconosciuti i motivi del suicidio. Molti passanti hanno visto il ragazzino buttarsi e sul posto sono subito arrivate le volanti della questura insieme all’ambulanza del 118, che però non ha potuto far nulla per salvare l’adolescente.

(Video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev)