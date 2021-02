Torino, tentato omicidio a San Salvario: accoltella la ex di 20 anni in strada. Arrestato un giovane (Foto Ansa)

Tentato omicidio in strada a Torino, in largo Marconi, nel quartiere San Salvario: la sera di domenica 21 febbraio una studentessa ventenne di origini greche è stata accoltellata. Per il tentato omicidio è stato arrestato il suo ex ragazzo, un giovane di 27 anni di origini albanesi, ex studente del Politecnico di Torino.

Tentato omicidio a Torino: ricoverata una studentessa ventenne

La giovane è stata prima ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Mauriziano di Torino per le coltellate ricevute al torace, all’addome e al collo, e poi trasferita all‘ospedale Molinette.

Qui la giovane è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico durato sei ore, in cui i chirurghi le hanno curato le lesioni polmonari che le sono state provocate dalle coltellate.

La prognosi resta riservata ma la giovane donna non sarebbe in pericolo di vita, scrive La Stampa.

La dinamica del tentato omicidio a Torino

Il tentato omicidio è avvenuto nella serata di domenica 21 febbraio non lontano dalla casa della ragazza, nel quartiere San Salvario.

Sono stati alcuni passanti, che hanno assistito all’aggressione, a dare l’allarme e a consentire ai carabinieri di bloccare l’uomo nelle vicinanze.

Il giovane presunto responsabile è stato fermato nelle immediate vicinanze e il coltello con cui la giovane donna è stata aggredita è stato recuperato.