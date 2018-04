ROMA – C’è voluto il responso del veterinario per capire che razza di bestie fossero state arrostite e vendute al cartoccio al mercato di Porta Palazzo a Torino: nutrie, si trattava di nutrie catturate sulla riva del Po, 10 esemplari sicuramente sono stati sequestrati e distrutti. Le vendevano per strada delle signore nigeriane di Porta Pila che sono state denunciate e multate per vendita non autorizzata di alimenti.

Non solo nutrie: anche spiedini di topo e pesci senza uno straccio di documento che ne provasse l’origine, essiccati e venduti al mercato. “C’è un serio problema sugli alimenti venduti per strada illegalmente o mal conservati, dalla carne al pesce, ma anche latte e pane”, ha fatto il punto il comandante dei vigili Emiliano Bezzon durante la conferenza stampa seguita ai lavori della Commissione sull’abusivismo commerciale.

A Porta Palazzo quella della scarsa sicurezza alimentare è solo uno dei problemi. Il fiorente mercato del falso qui è un’emergenza di difficile risoluzione. Nel 2017, segnala La Stampa, i vigili hanno recuperato 7824 oggetti con marchi falsi, solo nei primi tre mesi del 2018 sono già 3887. “Così tanti che ora siamo logisticamente in difficoltà per lo stoccaggio: non sappiamo più dove metterli in attesa che il perito confermi la contraffazione e si possa procedere a distruggerli”., ha aggiunto Bezzon.