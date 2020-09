Tornano al pub per cercare il portafogli perso, proprietario li caccia sparando. Arrestato, arma era rubata (foto ANSA)

Il proprietario di un pub a Torino, ha mandato via dei clienti sparando in aria qualche colpo di pistola: è stato arrestato dai carabinieri.

Paura in un noto pub di Torino, quando il proprietario ha tirato fuori la pistola e ha sparato un colpo per mandare via dei clienti.

Il tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica quando alcuni clienti sono stati tornati nel locale per cercare il portafogli che avevano perso.

Secondo la ricostruzione, i clienti si erano presentati dopo l’orario di chiusura chiedendo di poter entrare a controllare se avessero perso lì un portafogli.

Ne è nata una discussione che ha fatto perdere il controllo al titolare, un 60enne.

L’uomo non ne ha voluto sapere di farli entrare e, ad un certo punto, ha estratto una Smith&Wesson calibro 38 e ha sparato un colpo in aria.

Gli abitanti della zona, sentendo lo sparo, hanno chiamato i carabinieri, che a un controllo hanno anche scoperto che la pistola utilizzata era stata rubata nel 2014.

All’interno dello zaino del 60enne, oltre al revolver, sono stati trovati 5 proiettili e un bossolo inseriti nel tamburo, più altre tre munizioni dello stesso.

I militari dell’Arma l’hanno inviata al Ris di Parma per verificare se sia stata utilizzata in passato per commettere altri reati.

Il titolare del pub è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione. (fonte LA REPUBBLICA)