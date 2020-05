Torino, ubriaco cerca di sgozzare il rivale in amore (foto d’archivio Ansa)

ROMA – A Torino una notte tra amici finisce… con un tentato omicidio.

Tutto è avvenuto sabato 2 maggio in zona San Paolo.

A raccontare la storia è la Stampa.

Secondo una prima ricostruzione in un alloggio di zona San Paolo si sarebbero incontrati alcuni peruviani. Almeno due coppie.

“A un certo punto – si legge sulla Stampa – forse in preda all’ebbrezza, un uomo avrebbe attirato l’ira di un connazionale.

Si suppone a causa di qualche avance di troppo nei confronti della donna sbagliata.

La discussione è ben presto passata ai fatti. L’aggressore, furioso, ha preso una bottiglia e l’ha spezzata. Ha cercato prima di sgozzare il rivale in amore puntando alla sua gola, ma non ci è riuscito. L’ha graffiato.

Allora ha puntato al petto, infierendo con violenza. Quando i soccorritori sono arrivati, ore dopo, hanno visto una ferita profonda, che rendeva visibile lo sterno”.

Dopo il tentato omicidio, l’uomo è fuggito e la mattina dopo è partita la caccia.

“Le Volanti – racconta sempre la Stampa – hanno rintracciato l’aggressore dall’altra parte della città, a San Salvario. In una soffitta al civico 5 di via Nizza. Cinque auto della polizia si sono piazzate davanti a Porta nuova.

Poi i poliziotti a piedi hanno perlustrato i portici di via Nizza fino a quando non hanno trovato l’uomo che cercavano. Era a casa sua, ancora un po’ ubriaco. Ora risponde di tentato omicidio. Il ferito è ricoverato in ospedale”. (Fonte: La Stampa).