ROMA – Un uomo di 65 anni, italiano si è consegnato alla polizia, a Torino, dopo avere ucciso la moglie. E’ successo in corso Orbassano. Secondo le prime informazioni ha colpito la donna con un oggetto. Solo dopo qualche ora ha contattato il 112.

Il torinese ha trafitto la moglie con una limetta da modellismo. E’ successo in un appartamento al settimo piano di una palazzina in corso Orbassano. La moglie aveva 64 anni. E’ stata colpita al petto diverse volte probabilmente al termine di un litigio. Il coniuge è rimasto sul posto ad attendere le forze dell’ordine.

“Era una persona un po’ strana, particolare, ma sempre gentile”. Così i vicini descrivono l’uomo di 65 anni che, nel quartiere Santa Rita, ha ucciso la moglie e poi ha chiamato le forze dell’ordine facendosi arrestare. La coppia abitava in zona da quarant’anni. I residenti affermano di non averli sentiti litigare molto spesso: “Non davano confidenza e in giro si vedevano poco”.

I numeri dei femminicidi.

Nel 2018 sono state uccise oltre 100 donne, quasi sempre da compagni, ex mariti o fidanzati. Sono 7 milioni le donne picchiate, maltrattate o violentate.

Anche le parole pesano, ancor più se un linguaggio sbagliato viene utilizzato per descrivere la violenza contro le donne. Troppo spesso si legge ancora “omicidio passionale”, quando l’amore o la passione non c’entrano proprio. Per aumentare la consapevolezza dei professionisti dell’informazione è stato messo a punto un decalogo di stereotipi e luoghi comuni da non usare mai. (Fonte Ansa).