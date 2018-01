TORINO – Una voragine si è aperta nella notte tra 8 e 9 gennaio in corso Regina Margherita a Torino. Una perdita d’acqua ha causato la distruzione della strada proprio all’incrocio con via della Consolata. Una situazione che ha causato pesanti disagi al traffico e con i tecnici della Smat e del Comune che hanno lavorato per ripristinare il manto stradale e la circolazione.

Il sito de La Stampa scrive che la voragine si è aperta quasi al centro dell’incrocio intorno alle 4,30 del mattino di martedì 9 gennaio ed è stato necessario chiudere la strada per consentire gli interventi di riparazione del caso: