Torna il caldo africano, nel weekend temperature oltre i 35°C: ecco in quali zone (foto ANSA)

Anche se siamo entrati in autunno, ritorna il caldo africano con temperature che toccheranno in alcune zone anche i 35°C. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Torna il caldo africano nel weekend

Un’area di alta pressione, fa sapere ilMeteo.it, sta per espandersi dal Nord Africa fin sull’Italia a causa di un vortice di maltempo su Spagna e Portogallo. Venerdì 23 settembre si vedrà un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature che si manterranno ancora su valori intorno ai 28-30 gradi ad eccezione della Sardegna dove si inizierà a far sentire l’alito africano e massime che toccheranno valori di 33-34°C.

La giornata estiva sarà quella di sabato 25 settembre. Sarà ancora una volta la Sardegna la regione più calda con picchi fino a 36°C ma punte di 32-33°C saranno registrati anche su gran parte della Sicilia, Calabria, Puglia e localmente sulla Campania. Caldo fuori stagione anche al Centro-Nord con massime superiore alle medie di settembre.

Da domenica Italia spaccata in due

Domenica 26 settembre l’Italia sarà invece spaccata in due: al Centro-Sud ancora bel tempo e anticiclone africano, peggioramento invece al Nord a causa di una perturbazione atlantica che porterà piogge e nubifragi ad iniziare dal Nord-est, ovvero Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria. Nel corso della giornata, l’instabilità arriverà anche in altre regioni settentrionali fino alla Toscana con la possibilità di qualche temporale. E le temperature, in queste zone, rientreranno nelle medie.