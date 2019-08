Torrazza Piemonte, corto circuito nello stabilimento Amazon: grave un operaio

ROMA – Grave incidente sul lavoro allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Stamattina, alle 10 circa di oggi, martedì 13 agosto, a causa di un corto circuito in una cabina elettrica una scarica ha investito un operaio, poi trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso del 118 in ospedale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Nello stabilimento intanto è scattato il piano di emergenza. L’uomo, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cto, ha riportato serie ustioni in più parti del corpo. Intanto, in attesa del sopralluogo dell’Arpa, gli operai dello stabilimento sono stati raggruppati nella sala mensa.

Fonte: Agi.

IN AGGIORNAMENTO.