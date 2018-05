ASTI – Un anziano di 83 anni è stato travolto da un treno in transito a Torrazzo, in provincia di Biella. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo si è sdraiato sui binari ed è morto sotto il convoglio della linea Asti-Acqui Terme. Non è escluso che possa trattarsi di un suicidio.

Secondo quanto scrive Manuela Macario su La Stampa, l’uomo di 83 anni pare si fosse sdraiato sui binari, in attesa dell’arrivo del treno. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per risalire ai motivi del gesto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.