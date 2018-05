TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – La loro insegnante non si presenta a scuola a fare lezione. Gli studenti si preoccupano, vanno a trovarla a casa e la scoprono agonizzante. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] E’ merito proprio di questi studenti dell’istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli) se la loro docente di 50 anni è stata ricoverata in ospedale.

Tra l’insegnante, disabile per problemi motori, e i suoi allievi c’è un legame speciale. Per questo la sua assenza senza preavviso aveva impensierito i ragazzi, che hanno deciso di andare a casa sua, a Vico Equense, in costiera sorrentina. E quando lei non ha risposto al citofono hanno chiamato i carabinieri.

Come riferisce il quotidiano Metropolis,