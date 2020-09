Torre Canavese, bus di linea pieno di studenti in fiamme: tutti illesi

Un bus di linea Gtt è stato distrutto da un incendio sulla provinciale 41 a Torre Canavese. Nessuno tra i passeggeri è rimasto ferito.

Fiamme su un bus di linea questa mattina, 29 settembre, mentre percorreva la strada provinciale 41, all’altezza di Torre Canavese, in provincia di Torino.

Il conducente ha fatto in tempo ad accostare il mezzo e far scendere i passeggeri, con i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

Incendio sul bus, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Il mezzo, partito a Rivarolo e diretto a Ivrea, poco dopo aver superato il centro abitato di Torre Canavese è stato avvolto dalle fiamme.

Per fortuna l’autista e i passeggeri, molti tra i quali studenti, si sono accorti immediatamente del fumo proveniente dal vano motore.

Il conducente, dopo aver accostato, ha aperto le porte facendo scendere tutti i passeggeri a bordo.

Le fiamme sono state domate solo dopo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

Il bus è andato completamente distrutto. Accertamenti in corso sulle cause del rogo da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea.

Non si sono registrati feriti o intossicati. I passeggeri sono poi saliti su un altro bus diretto a Ivrea. (fonte LA STAMPA)