E’ stata aperta un’inchiesta sulla morte di una donna di 37 anni, Vanessa Cella, deceduta a Torre del Greco dopo essere stata sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica in una sola giornata. I famigliari intendono vederci chiaro ed hanno presentato una denuncia ai Carabinieri locali.

L’ipotesi di inchiesta, aperta dalla Procura di Torre Annunziata, è al momento contro ignoti, per l’ipotesi di omicidio colposo. Secondo i rappresentanti della clinica di Torre del Greco dove è stato effettuato l’intervento l’intervento era riuscito. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Come riporta Il Mattino, per circa 5 ore, la donna sarebbe rimasta in sala operatoria per sottoporsi agli interventi, che secondo l’equipe medica sarebbero riusciti perfettamente. La donna, però, sarebbe stata vittima di un collasso e non si sarebbe più risvegliata. Immediatamente sarebbero partite le operazioni per rianimarla. Mentre è stato allertato il personale del 118.

Aperta una inchiesta

I famigliari nella denuncia hanno segnalato che l’ambulanza avrebbe “impiegato oltre un’ora”. La famiglia, adesso, chiede di verificare se ci sia stato un presunto ritardo nei soccorsi. La 37enne, quindi, sarebbe poi stata trasferita presso l’Ospedale del Mare, dove però sarebbe arrivata già priva di vita. La salma della donna è stata sequestrata dal magistrato di turno, che ha disposto l’esame autoptico. Bisognerà quindi aspettare il termine dell’autopsia, prima che il corpo possa essere restituito alla famiglia per i funerali.