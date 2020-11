Torre del Greco, tentano rapina ma... trovano un poliziotto. L'agente spara e blocca uno dei due rapinatori

Vedono una coppia ferma in macchina, si avvicinano e, pistola in mano, fanno abbassare il finestrino e tentano la rapina.

Il problema è che dall’altra parte del vetro c’è un poliziotto del Nucleo Scorte che, presa la sua di pistola, si qualifica, intima ai due rapinatori di fermarsi e poi, dopo un accenno di reazione, spara a uno dei due colpendolo alle gambe in un punto non vitale. Tutto è avvenuto a Torre del Greco.

A raccontare la storia è FanPage.

Torre del Greco, tentano rapina ma… trovano un poliziotto. La dinamica:

“È successo ieri sera, domenica 15 novembre, a Torre del Greco, in provincia di Napoli; uno dei rapinatori è riuscito a scappare mentre l’altro, soccorso dallo stesso poliziotto, è stato medicato, dimesso e arrestato.

La coppia era ferma nel pomeriggio in via Calastro quando si sono avvicinati i rapinatori. Si sono avvicinati al finestrino e uno dei due ha puntato l’arma nell’abitacolo.

L’agente si è qualificato, ha tirato fuori l’arma di ordinanza, ha intimato l’alt e, dopo un accenno di reazione da parte del malvivente, ha aperto il fuoco.

Ha mirato in basso, in un punto non vitale: la pallottola ha colpito il criminale alle gambe. Il complice, alla vista della pistola, non ha perso tempo: si è immediatamente dato alla fuga”.

A soccorrere l’uomo è stato lo stesso poliziotto:

L’uomo ferito, un 44enne, è stato soccorso sul posto dall’agente, che ha allertato i colleghi e i soccorsi; sono intervenuti una volante del commissariato di Torre del Greco e l’ambulanza, il rapinatore è stato accompagnato in ospedale, medicato e dimesso. È stato arrestato per tentata rapina aggravata. Sono in corso le ricerche del complice. (Fonte: FanPage)