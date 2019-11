LUCCA – L’hanno trovata domenica sera in una roulotte parcheggiata in un campo a Torre del Lago, frazione di Viareggio. Il cadavere, che si trovava in avanzato stato di decomposizione ed era avvolto in un telo di plastica è stato identificato: si tratta di Chiara Corrado, 40 anni, originaria di Pisa. Da tempo viveva senza una fissa dimora nella provincia di Lucca.

I carabinieri di Lucca e Viareggio sono riusciti a risalire alla sua identità grazie ad un tatuaggio che aveva sulla spalla sinistra. Da una ricognizione fatta dal medico legale Stefano Pierotti è emerso poi che aveva una lesione alla testa: questo confermerebbe che è stata uccisa.

L’ipotesi è che possa trattarsi di un delitto passionale. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, sarebbe stato fermato con l’accusa di omicidio volontario il compagno della donna. È un 47enne originario di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza: le forze dell’ordine lo hanno fermato in Calabria e lo stanno interrogando.

La quarantenne, sempre secondo quanto appreso, aveva dei parenti a Pisa: aveva fatto perdere le sue tracce da mesi e non risultano denunce di scomparsa. Sono attesi sviluppi per la risoluzione del caso.

Fonte: Ansa, Corriere Fiorentino