Un incidente stradale si è verificato la matitna di oggi, martedì 11 ottobre, sulla Provinciale 57, all’altezza di Torre Mosto in provincia di Venezia. Una betoniera e un furgone con tre persone a bordo si sono scontrati. Nell’impatto due persone sono morte e due sono rimaste ferite. Tra questi ultimi vi è in gravi condizioni Daniele, un 12enne che viaggiava in bicicletta.

Incidente a Torre Mosto (Venezia): due morti e due feriti

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Donà e Mestre, i sanitari del Suem 118 e i Carabinieri. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, sul posto anche con due elicotteri, è stato dichiarato il decesso dei due passeggeri a bordo del furgone finito nel fosso.

A perdere la vita sono Vincenzo Santo Viscardi, 44 anni di Acerra, e Faier Benedini, 19 anni residente a San Daniele del Friuli. Tra i feriti anche il fratello di una delle vittime, Endi Benedini, che si trovava a bordo del furgone . Ora è ricoverato in gravissime condizioni a Mestre.

Daniele è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale al Ca’ Foncello di Treviso. Illeso l’autista della betoniera.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione l’autista della betoniera, forse per evitare la bici, abbia impattato con il furgone proveniente dalla direzione opposta, quest’ultimo sarebbe finito nel fossato, mentre il mezzo pesante è uscito di strada.