ROMA – Un turista giapponese di 63 anni è morto mentre stava salendo i gradini della Torre di Pisa. Il turista probabilmente è morto per un malore.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10,30 di martedì 10 aprile.

Immediati i soccorsi di chi si trovava con lui e dell’ambulanza del 118. I medici intervenuti, però, non hanno potuto far niente per constare il decesso dell’uomo. Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale della sede centrale di Pisa dei vigili del fuoco. La squadra è intervenuta con quattro auto mezzi e personale specializzato in tecniche spelo alpinistico fluviali.