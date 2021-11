Torre Santa Bibiana, francese caduto e morto: era salito per vedere l’alba di Roma con l’amico

E’ precipitato dalla Torre di Santa Bibiana ed è morto. Uno studente francese si era arrampicato con l’amico per vedere Roma dall’alto. Per vedere l’alba di Roma. Ma questo desiderio gli è costato la vita: è scivolato ed è caduto nel vuoto.

Torre Santa Bibiana: Gaspar Cotterot si arrampica, cade e muore

Voleva ammirare Roma dall’alto. Così un ventunenne francese è salito all’alba di domenica 21 novembre con un amico in cima a una torre, ma è precipitato nel vuoto. Un volo di venti metri che non gli ha lasciato scampo. Finisce in tragedia una serata tra studenti Erasmus nella Capitale. Gaspard Cotterot, originario di Parigi, è morto dopo essere precipitato dalla Torre di Santa Bibiana, a pochi metri dai binari della stazione Termini. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare.

L’allarme è scattato intorno alle 5. Sul posto vigili del fuoco, 118 e agenti della Polfer che indagano sull’accaduto. Per i pompieri, che si sono calati nella parte interna della torre, non è stato semplice raggiungerlo.

Il ragazzo francese voleva vedere Roma dall’alto

Da una prima ricostruzione, sembra che il ragazzo sia salito in cima alla scala esterna insieme a un amico per guardare il panorama di Roma dall’alto. Poi ha aperto una porta per proseguire la salita attraverso una scala interna quando è scivolato finendo dentro una cisterna. Fin da subito gli investigatori della Polfer hanno ipotizzato l’incidente.

Gli agenti stanno ascoltando in queste ore gli amici che erano insieme a lui per ricostruire con esattezza l’accaduto. Gaspard, studente Erasmus all’università La Sapienza, aveva trascorso la serata con alcuni amici e il gruppo avrebbe consumato alcolici. Poi, intorno alle 5, mentre gli altri erano tornati a casa lui e un altro ragazzo hanno deciso di salire sulla Torre di via Giolitti. Da chiarire se fosse la prima volta che ci andavano. Alla polizia ferroviaria non sarebbero mai arrivate in passato segnalazioni di persone salite su quella torre che si trova a ridosso dei binari della stazione.

I ragazzi volevano guardare il panorama, ma stanotte qualcosa è andato storto. “All’improvviso l’ho visto cadere giù” avrebbe detto, sconvolto, l’amico ascoltato dagli agenti con l’aiuto di una interprete. Non si esclude che i ragazzi fossero ubriachi. Saranno gli esami tossicologici ad accertarlo. Ora la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I rilievi sono durati a lungo. Gli accertamenti della polizia ferroviaria e dei vigili del fuoco proseguiranno anche nelle prossime ore. L’area è stata posta sotto sequestro.