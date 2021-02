A Torrice, in Ciociaria, scatta la zona rossa. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune in provincia di Frosinone a causa di una forte incidenza della variante inglese.

“Per il Comune – spiega una nota della Regione Lazio – si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi”.

In base agli ultimi numeri (ieri 5 i contagiati) sono 18 i nuclei familiari positivi a Torrice, negli ultimi dieci giorni si contano circa un’ottantina di nuovi positivi in un paese che sfiora i 4.750 abitanti. Troppi per non intervenire.

Nel Lazio ci sono già altri tre paesi in zona rossa: Roccagorga in provincia di Latina, Colleferro e Carpineto Romano.

Covid, le 25 province italiane con la variante

In Italia ci sono 25 province che hanno la variante Covid in pancia, 25 province in cui la variante Covid c’è, sta crescendo oppure è già cresciuta.

Il Corriere della Sera ha pubblicato una mappa che divide le province afflitte dalle varianti in tre gruppi: bollino rosso a quelle in cui è iniziato il focolaio delle varianti, bollino arancione per quelle che si trovano nella fase di crescita, bollino giallo per quelle in cui si rileva un’alta densità.

Le province bollino rosso

Bergamo

Brescia

Monza

Ravenna

Bologna

Modena

Parma

Pisa

Firenze

Siena

Pistoia

Lucca

Ancona

Frosinone

Potenza

Matera

Pescara

Vibo Valentia

Le province bollino giallo e bollino arancione

Le province da bollino giallo sono invece Crotone (Calabria) e Belluno (Veneto): quelle da bollino arancione sono Isernia (Molise), Verbania-Cusio-Ossola (Piemonte), Milano, Varese e Cremona (Lombardia).