Tortoli, un toro a passeggio per la città: le foto dei curiosi e la fila davanti all’edicola

C’è un toro che oggi, lunedì 14 marzo, ha deciso di passeggiare per le strade di Tortoli, in Sardegna. Il toro, avvistato in vari punti della città, per alcune ore è stato immortalato più volte sui vari smartphone dei residenti incuriositi. Foto che come ovvio in pochi secondi sono finite poi sui social.

E c’è stato anche qualcuno che ha ironizzato, riferendosi agli aumenti dei prezzi delle ultime settimane: “Contro il caro benzina si esce così”. Certo forse il toro sarebbe più scomodo di una macchina per gli spostamenti.

Il toro e la fila in edicola

Il toro ha girato indisturbato per le strade, fermandosi anche davanti ad un edicola-tabacchi, quasi fosse in fila, in Piazza Fra Locci e allontanandosi poco dopo sotto la pioggia all’uscita di un cliente mattiniero. L’animale, date le spalle all’edicola, si è poi mosso in direzione del campo di calcio.

La comparsa e la scomparsa

Alla fine, così com’è comparso, il toro si è dileguato. Dove sarà andato? Da dove è venuto? Che cosa cercava? Tutte domande che probabilmente resteranno senza risposta. Resta il fatto che per alcune ore il toro ha catturato l’attenzione curiosa dei residenti diventando una vera e propria star. Chissà se nei prossimi giorni il toro, all’improvviso, tornerà di nuovo tra le strade di Tortoli.