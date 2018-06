TOSCOLANO MADERNO (BRESCIA) – Un agente di Polizia locale è stato travolto da una frana che si è staccata a causa delle forti piogge tra la Vallesabbia e l’Alto Garda (Brescia). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo si trovava lungo un tratto della passerella sospesa di Covoli a Toscolano Maderno, una passeggiata pedonale ristrutturata di recente. E’ stato investito da massi e fango durante un sopralluogo per verificare lo stato del torrente che scorre sotto la passerella.

Sul posto sono intervenute unità e mezzi di soccorso sanitario e Vigili del fuoco. Le ricerche hanno dato esito positivo e l’uomo è stato individuato, recuperato e portato in ospedale. Ha riportato un importante trauma cranico e le sue condizioni sono ritenute serie. Ha invece rifiutato il trasporto in ospedale la collega che era con lui e che non ha riportato ferite.