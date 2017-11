Asteroide da spazio profondo, il monolite di Odissea 2001

Asteroide da spazio profondo. Dallo spazio tra le stelle. Viene cioè non abbiamo la minima idea da dove, ma sappiamo che viene da fuori del sistema solare. Da un fuori non sappiamo quanto immenso. Dell'asteroide dallo spazio profondo sappiamo che ha viaggiato, viaggia sicuramente da milioni di anni. E che ora si è fatto vedere dagli umani per via di telescopi. Lo stiamo guardando e non sappiamo bene cosa sia.