Ilary Blasi ha scelto di non replicare all’intervista rilasciata dall’ex marito Francesco Totti alle pagine del Corriere della Sera. Anche se persone a lei vicine fanno sapere che se parlasse di nomi ne verrebbero fuori parecchi: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.

Ilary-Totti, dopo l’intervista parla l’avvocato della conduttrice

A parlare è stato l’avvocato della conduttrice che ha fatto sapere che le parole dell’ex capitano della Roma “non cambieranno, almeno nel brevissimo tempo, la strategia comunicativa e legale scelta dalla conduttrice televisiva” nonostante il racconto, dettagliato, fatto da Totti su chat, richieste, dispetti e soprattutto tradimenti.

L’accordo tra i due al momento non c’è e si presume che Totti, che da poco ha assunto la matrimonialista Anna Maria Bernardini de Pace, si è giocato questa carta per non finire in tribunale in una guerra, che potrebbe durare anni. Ilary continua a mettere i tre figli davanti a tutti e, sfogandosi con alcuni amici intimi riguardo l’intervista di Totti, avrebbe confessato che “ognuno è responsabile delle sue azioni”.

Le accuse di Totti

Totti nell’intervista ha accusato Ilary di avergli portato via una collezione di Rolex e di non volere trovare un accordo con lui per “dispetto”. Lei però sembra voler mantenere la sua posizion, scegliendo la via del silenzio. Non è escluso, però, che la conduttrice possa tornare in televisione per dire la sua verità. Tra queste c’è quella di Verissimo, dove Silvia Toffanin ad accogliere la sua amica.