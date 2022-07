Totti-Ilary, separazione e patrimonio: ecco a quanto ammonta il loro impero tra case, società e…

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo 20 anni. Dopo l’ufficialità, arrivata nella serata di ieri, sono in molti a chiedersi quali siano le conseguenze sul loro patrimonio. A farne una panoramica è Il Tempo.

Il patrimonio di Francesco Totti

Cominciamo dall’ex capitano della Roma che tra stipendio e diritti di immagine, contandole sue ultime 21 stagioni con il club capitolino, ha ricevuto un compenso lordo di 152 milioni di euro per un netto di 84,25 milioni. Ma i guadagni di Totti non guardano solamente al mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati gli investimenti effettuati nel corso degli anni. Tra gli ultimi spicca la nuova società di consulenza sportiva, la CT10 Management, nata dalla volontà dell’ex capitano di mettere a disposizione di Club e calciatori la sua esperienza trentennale nel mondo del calcio.

L’ex numero 10 ha dato vita a ben sette società, tutte a responsabilità limitata, operanti soprattutto nel settore immobiliare. A controllare il tutto c’è la holding Numberten Srl costituita nel 2001. Totti al momento detiene l’83,19% delle quote, la mamma Fiorella il 10,08% e il fratello Riccardo il 6,72%. Il patrimonio della compagnia ammonta a circa 7 milioni di euro, con la holding che possiede una serie di immobili per un valore di 3,9 milioni di euro.

Oltre alla Numberten e alla Longarina, Totti risulta proprietario e amministratore della Vetulonia srl, operante sempre nel settore dell’immobiliare. L’ex capitano della Roma poi risulta anche essere proprietario, in regime di separazione dei beni dalla moglie (ormai ex), anche di sette fabbricati a Sud di Roma e di uno a Latina.

Il patrimonio di Ilary Blasi

Per quanto riguarda il patrimonio di Ilary Blasi, al di là delle cinque abitazioni a Roma e di una a Milano, si possono rintracciare alcune ricostruzioni secondo le quali per la conduzione del Grande Fratello Vip avrebbe guadagnato circa 25mila euro a puntata, per un totale di 650mila euro a edizione.

Un cachet che sarebbe poi andato aumentando. Per la conduzione dell’Isola dei Famosi avrebbe infatti incassato circa 50mila euro a puntata per un totale di 18 puntate, ovvero 900mila euro complessivi. Anche la Blasi possiede quote in società, esattamente il 90% della Numberfive e della Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti, le cui quote restanti sono rispettivamente del padre Roberto per il 10% e al 5% cadauno di Angelo Marozzini (cugino di Totti) e Ivan Peruch. Gli ultimi bilanci delle due società della Blasi (chiusi a fine 2020) evidenziano rispettivamente un patrimonio netto di 726mila euro e di 41mila euro.