Crollo di una parete in costruzione in un cantiere edile di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. La tragedia si è consumata la mattina di giovedì 4 febbraio nel centro del paese. Una persona muore sotto le macerie.

L’incidente si è verificato all’interno di un cantiere per il recupero di un immobile a pochi passi dalla chiesa e dal municipio. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, una delle ruspe al lavoro per il rafforzamento della fondamenta è stata travolta dal crollo di una parte della parete dell’edificio adiacente.

Tovo San Giacomo, il sindaco: “Una tragedia”

“E’ una vera tragedia” ha detto il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddi che si è recato sul luogo del crollo.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, un’ambulanza di Pietra Soccorso e una della Croce Bianca di Borgio Verezzi, i vigili del fuoco oltre ai carabinieri di Pietra Ligure e alla polizia locale di Tovo San Giacomo.

In corso l’intervento dei pompieri anche con unità cinofile per escludere la eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.

Tovo San Giacomo, la vittima è Maurizio Superchi

A perdere la vita è stato Maurizio Superchi, 66 anni, travolto dal materiale distaccatosi dallo stabile. Una seconda persona sarebbe stata trasportata in evidente stato di choc all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I lavori riguardavano un complesso di tre case, quella coinvolta dal cedimento era stata acquistata dalla vittima, originario di Cavallermaggiore, ma residente a Tovo da anni.

Sarebbe crollata una parete dei vicini. Le famiglie residenti nelle abitazioni adiacenti sono state evacuate.