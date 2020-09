Matrimonio da incubo: la sposa colpita in faccia da una fiammata del flambé.

Il più bel giorno si è trasformato in tragedia a Trabia, in provincia di Palermo. Qui una giovane sposa è stata investita in pieno viso dal flambé, un procedimento di cottura a cui si aggiunge liquore in una padella calda per creare una fiammata.

La donna è stata ricoverata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente è avvenuto subito dopo l’entrata della coppia in sala. Dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maître ha iniziato ad armeggiare sul padellone per il classico flambé di benvenuto.

Qualcosa però è andato storto ed è partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa. Le fiamme si sono propagate sul capo e sul vestito.

Lo sposo, di Partinico, è stato il primo ad intervenire per cercare di spegnere le fiamme. La giovane, originaria di Borgetto, è stata poi trasportata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

Ha riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo. Sull’episodio adesso indagano i carabinieri. (Fonte: Ansa).