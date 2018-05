TRADATE (VARESE) – Incidente in Lombardia: un camion che trasportava sostanze tossiche e infiammabili si è ribaltato dopo essersi scontrato con un’auto mercoledì mattina a Tradate (Varese). Il conducente dell’auto è rimasto ferito in modo non grave, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] mentre l’autista del tir è rimasto illeso. La strada è stata chiusa e l’intera zona è stata evacuata.

In seguito allo scontro, infatti, dal mezzo sono caduti sulla strada alcuni colli che hanno rilasciato piccole quantità di sostanze potenzialmente tossiche, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno circoscritto l’area e chiesto l’intervento dei Nuclei biologico-chimico-radiologico di Varese e Milano. La strada provinciale dove si è verificato l’incidente è stata momentaneamente chiusa al traffico e l’area adiacente all’incidente è stata evacuata: alcune attività commerciali hanno dovuto sospendere le attività.

(Foto Ansa)