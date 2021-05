Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate, in provincia di Varese, intorno alle 11 di questa mattina, 8 maggio.

A quanto emerso l’uomo sarebbe scivolato dalla struttura all’interno di un cantiere di un centro commerciale, cadendo nel vuoto per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma, nonostante il tentativo di rianimarlo, l’uomo è morto. Sono intervenuti i tecnici Ats. Indagano i carabinieri.

Un operaio che stava lavorando all’interno del cantiere di un centro commerciale a Tredate (Varese), ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Inutili i soccorsi per l’uomo, 52 anni, Marco Oldrati, originario di Bergamo.

Sul posto sono arrivati ambulanza e auto medica e anche l’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna. Troppo gravi le ferite per l’operaio, precipitato da un trabattello; l’uomo indossava il casco ma non è servito a salvargli la vita: troppo gravi le ferite alla testa e al torace. Il corpo del lavoratore è stato trovato a terra dai colleghi. Sul posto i carabinieri di Tradate per cercare di ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Si tratta della terza morte sul lavoro in quattro giorni in Lombardia. Il 5 maggio., a Busto Arsizio, sempre in provincia di Varese, è morto Christian Martinelli, di 49 anni, schiacciato da un’alesatrice nella fabbrica dove lavorava, mentre il 6 in un cantiere a Pagazzano (Bergamo) è deceduto Maurizio Gritti, travolto da una lastra di cemento.