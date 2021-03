Tradimenti, siti e pagine Facebook dove le donne si sfogano: è la nuova tendenza sul web. Una volta ci si sfogava con le amiche più strette, magari durante una serata in cui si beveva per dimenticare, ma adesso, con una pandemia mondiale in corso, è diventato tutto più complicato.

Così sono sorti come funghi decine di siti internet e pagine Facebook dove le donne di ogni età si confidano con delle sconosciute e mettono in piazza – seppur virtuale – le loro sventure amorose. Più che sventure amorose direi i tradimenti che hanno dovuto sopportare.

Tradimenti, siti e pagine Facebook come valvola di sfogo per le donne che soffrono

Evidentemente, i tradimenti non diminuiscono nemmeno ai tempi del Covid. Poco importa se sono fisici o virtuali, i tradimenti rovinano il rapporto di coppia facendo venire meno la fiducia nel partner.

Come detto, adesso è più complicato ‘assembrarsi’ con le amiche di sempre per trovare conforto e strappare qualche consiglio utile, così in rifugio delle ‘cornute’ sono sorti un sacco di siti internet che altro non sono che degli autentici sfogatoi.

Tradimenti, siti e pagine Facebook per le donne che vogliono sfogarsi: ecco come trovarli

Come trovare questi spazi virtuali? Basta affidarsi a Google. E’ sufficiente scrivere ‘donne tradite‘ per trovare tantissimi siti a tema. E lo stesso discorso vale per i social network. Anche qui è sufficiente digitare queste due parole chiave per trovare numerose pagine o gruppi sull’argomento.