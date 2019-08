ROMA – Il weekend di sabato 2 e domenica 3 agosto saranno da bollino nero per quanto riguarda il traffico. Saranno infatti in molti a partire per le vacanze in quei giorni creando, di conseguenza, traffico, code e rallentamenti.

A diffondere i dati sono la Società Autostrade e la Polizia di Stato. Si tratta di stime sulla circolazione, con l’indicazione dei giorni e degli orari da evitare per non restare imbottigliati tra un casello e l’altro. Le previsioni del traffico saranno da bollino nero sabato 2 agosto e domenica 3. Secondo le stime, il traffico intenso inizierà già oggi, giovedì 1 agosto, giornata da bollino giallo. Il bollino rosso inizia ufficalmente nel pomeriggio di venerdì 2 agosto diventando nero sabato 3 e domenica 4.

Già dalla prima mattinata di sabato sono previsti rallentamenti e traffico molto intenso sulle arterie principali. Lo stesso vale per il pomeriggio del 3 agosto e domenica 4 agosto, soprattutto al mattino sempre per le partenze e dal pomeriggio per chi rientra dal weekend. Si segnala bollino giallo anche lunedì 5 agosto al mattino.

Il mese appena cominciato, come sempre trattandosi di agosto, resta sicuramente quello più complicato dal punto di vista della viabilità con parecchi “bollini rossi” e “neri” e, di conseguenza, traffico congestionato con code e rallentamenti.

Forti rallentamenti anche domenica 11 per tutto il giorno. Si segnala poi bollino giallo per il 15 agosto per la gita fuori porta di Ferragosto mentre da sabato 17 a domenica 18 agosto iniziano i primi rientri. Ancora bollini rossi da venerdì 23 agosto a domenica 25 agosto, con la fetta più consistente dei ritorni dalle vacanze che si concluderanno tra venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre.

Per avere informazioni sul traffico, come segnala Fanpage, è possibile accedere a vari siti e a vari contatti telefonici. Ecco a seguire un elenco:

Numero gratuito 1518

sito web cciss.it

applicazione iCciss per iPhone

canale Twitter del Cciss

trasmissioni di Isoradio notiziari di

Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai

Fonte: Fanpage