Traffico di droga tra Sicilia e Nordafrica: continuano i ritrovamenti sulle spiagge italiane

E’ giallo sulla droga trovata sulle spiagge della Sicilia, soprattutto hashish e marijuana che, in panetti ben sigillati e impermeabili, dal 2 gennaio del 2020 compare sulle coste dell’isola.

Cinque procure siciliane stanno cercando di far luce su quello che sembrerebbe essere un ingente traffico di droga tra la Sicilia e il Nordafrica.

Traffico di droga tra Sicilia e Nordafrica: i ritrovamenti in spiaggia

Il primo ritrovamento del gennaio dell’anno scorso fu di 600 panetti di hashish ritrovati dai carabinieri sul litorale di Marinella di Selinunte. Ad indirizzare i militari, una telefonata anonima. Da allora, ricostruisce Fanpage, sono stati dodici i ritrovamenti analoghi, l’ultimo il 21 aprile scorso.

Traffico di droga tra Sicilia e Nordafrica: 13 tonnellate sequestrate

Si tratta di carichi che vanno dai 25 ai 40 chili, non poca roba. In alcuni casi, spiega Fanpage, il pacco verrebbe agganciato ad una boa per rendere la cessione agli acquirenti più semplice.

L’unica complicazione può arrivare dal meteo, dal mare mosso, che può portare via la droga. Secondo un rapporto della Direzione centrale per i servizi antidroga citato da Fanpage, nel 2020 sulla rotta Sicilia-Nordafrica si sono registrati tre maxi sequestri per oltre 13 tonnellate di droga.

Cadaveri in mare in Sicilia tra Messina e Palermo: naufragio di trafficanti?

E proprio nei giorni in cui alcuni pacchi di droga venivano trovati sulle spiagge siciliane, nel tratto di mare tra Palermo e Messina vennero rinvenuti quattro cadaveri, alcuni dei quali con magliette da sub. Qualcuno ipotizzò il naufragio di una imbarcazione con un carico di droga. Al momento ancora nessuna risposta. Ma le indagini proseguono.