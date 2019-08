Esodo da bollino nero: 3 incidenti e 5 morti, anche bimbo di 3 anni

ROMA – Cinque morti, tra i quali un bimbo di tre anni, e tre feriti, compreso un bambino in gravi condizioni, nell’esodo da “bollino nero” per la settimana di Ferragosto. Code, rallentamenti e traffico intenso sulle strade e sulle autostrade.

Gli italiani, come era nelle previsione, si sono spostati per lo più nelle prime ore della mattina di sabato, uscendo dalle grandi città per raggiungere principalmente le mete marine, ma anche per varcare i confini. Ma quella di sabato è stata una giornata drammatica sulle strade italiane.

Un bimbo di circa tre anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Balvano-Vietri di Potenza. I genitori sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita; con un’eliambulanza sono stati trasportati all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Un uomo di 67 anni ed il figlio di 37 anni sono morti in un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno. Stavano rientrando a Gela (Caltanissetta) da Roma, dove lavoravano come operai. Con loro, sul sedile posteriore, c’era anche l’altro figlio di 44 anni, ricoverato in ospedale con diverse lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Nell’incidente è rimasta coinvolta soltanto la Citroen Berlingo sulla quale viaggiavano i componenti della famiglia siciliana.

L’altro incidente mortale è avvenuto tra due auto sulla strada provinciale Postumia, in provincia di Mantova. Due le persone decedute e tre quelle ferite, tra i quali un bambino trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma e che sarebbe in gravi condizioni.

Tornando al traffico sono stati registrati 9 km di coda sulla A9 tra Como e Chiasso verso la Svizzera. Sono stati 5 i km di coda alla barriera di Trieste Lisert. Per un’incidente ci sono stati invece 6 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Scendendo verso il centro, si sono formate code a tratti tra l’allacciamento con l’A24 e Colleferro in direzione sud e sulla diramazione sud di Roma verso Napoli tra San Cesareo e l’allacciamento con A1. E sulla A29 ci sono stati 4 km di coda per incidente tra l’immissione di Palermo e Torretta verso Trapani. (Fonte Ansa).