ROMA – Sono morti a 500 metri dalla salvezza i 6 alpinisti (di cui 5 italiani) durante la traversata in alta montagna dell’Haute Route sul versante svizzero della Alpi. Morti a causa dell’effetto “whiteout”, ovvero la nebbia ghiacciata che ti acceca facendoti perdere l’orientamento e che che quindi ti congela.

I componenti della comitiva sono stati individuati alle prime ore del mattino di lunedì a circa 3.100 metri di altitudine e a circa 500 metri dalla cabane des Vignettes, il rifugio che avrebbe dovuto essere il punto di arrivo della tappa e che avrebbe rappresentato la loro sopravvivenza. A rivelare il particolare sono stati i soccorritori della Air Glacier i cui elicotteri si erano levati in volo alla ricerca dei dispersi.

Fatale per loro è stato appunto il “whiteout”. “Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c’è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una tragedia”. A spiegare quanto accaduto sulle Alpi sabato in Svizzera, è uno degli alpinisti più famosi al mondo, l’altoatesino Reinhold Messner.

Con il whiteout se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo. Poi un’altra complicazione: in Antartide è grave, però non ci sono dei crepacci, mentre in montagna sì.

Spiega ancora Messner: