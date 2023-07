Tragedia a Baranello, piccolo centro a poca distanza da Campobasso, dove, poco dopo le 7 di questa mattina, 8 luglio, un trattore si è ribaltato e due persone, marito e moglie, sono morte. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. L’incidente si è verificato in contrada Fonte Garile. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Trattore si ribalta: morti marito e moglie

Il trattore, con un rimorchio carico di legna, si è ribaltato. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso delle due persone rimaste incastrate sotto il mezzo. A perdere la vita sono stati marito e moglie che erano insieme al lavoro in una zona molto impervia: si erano recati in una zona boschiva per raccogliere la legna. Secondo quanto si apprende la coppia, di circa 80 anni, non era sola, con loro una terza persona che ha allertato i soccorsi.

Forse dovresti anche sapere che…