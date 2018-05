PESCARA – L’attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e gli ex presidenti della stessa Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla Procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito e disastro colposo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] alla tragedia dell’hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, morirono 29 persone.

I carabinieri forestali a loro e ad altri indagati stanno notificando l’identificazione e l’elezione di domicilio.