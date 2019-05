ANCONA – Allarme per un traghetto in avaria nel mar Adriatico. Dalle tre di questa notte di giovedì 9 maggio un’imbarcazione della compagnia Snav partita da Ancona e diretta a Spalato, in Croazia, è in balia delle onde, a dieci miglia dalle isole Incoronate. Ne dà notizia Il Messaggero.

L’allarme arriva da un passeggero: “Da sette ore i motori sono in avaria, il mare è molto grosso, forza 7, più volte è stato annunciato l’arrivo di un rimorchiatore ma non l’abbiamo ancora visto”, ha detto al quotidiano romano.

Il traghetto Aurelia è salpato mercoledì 8 maggio alle 20 da Ancona e alle 3, racconta il passeggero, “i motori sono andati in avaria e da ore siamo alla deriva, viaggiamo senza propulsione”.

L’arrivo del traghetto era previsto questa mattina a Spalato. Al momento, informa il Messaggero, l’equipaggio sta cercando di tranquillizzare i passeggeri. (Fonte: Il Messaggero)