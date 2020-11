Trana: arrestato il pusher postino, vendeva droga per posta (Foto d’archivio Ansa)

Vendeva droga spedendola per posta: arrestato a Trana (provincia di Torino) il pusher postino che si era ingegnato in epoca di restrizioni anti Covid.

Vendeva droga e la spediva per posta a Trana (provincia di Torino). Lui è un postino italiano di 24 anni, dipendente di una ditta privata incaricata delle consegne per conto di diversi uffici postali. Uffici tutti estranei all’attività del giovane. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato l’uomo per possesso di droga.

L’arresto del pusher postino a Trana

I militari lo hanno sorpreso durante alcuni controlli anti Covid aggirarsi con fare sospetto per Trana (Torino). Il suo atteggiamento ha convinto i militari a perquisire sia lui sia la sua abitazione, anche perchè nei giorni scorsi avevano saputo di un postino specializzato anche nella vendita di droga.

La perquisizione a casa: cosa hanno trovato i carabinieri

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un quaderno contenente appunti e la contabilità riconducibili all’attività di spaccio e una scacciacani priva di tappo rosso con relative 19 munizioni. Parte dello stupefacente è stato trovato in alcuni barattoli, mentre circa 25 grammi sono stati trovati già sigillati all’interno di un plico postale pronto per essere spedito ad un acquirente. (Fonte Ansa)