TRANI – Un cane, legato al portabagagli, è stato trascinato per chilometri da una macchina in corsa sulla strada che collega Trani a Barletta. La storia è stata raccontata su Facebook dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha promesso di sporgere denuncia verso i proprietari dell’animale. A notare il cane, due ragazzi che hanno iniziato a filmare il percorso dell’auto e hanno obbligato la macchina a fermarsi. I proprietari si sono mostrati stupiti e si sono giustificati dicendo di non essersi accorti di nulla.

“Una volta bloccati – spiega il primo cittadino – i proprietari hanno detto che è stata una distrazione, che il cane era agganciato al paraurti ed erano ripartiti, dimenticandolo con il guinzaglio incastrato. In ogni caso, questa mattina denuncerò quanto accaduto”.

I ragazzi che per primi hanno fermato la macchina raccontano che i proprietari hanno comunicato di voler portare il cane dal veterinario. Ancora non si conoscono però le sue condizioni di salute. (fonte TRANI LIVE)