TRANI – E’ rimasto schiacciato dalla cabina di un tir fermo a bordo strada a Trani, in via Andria, ai piedi dello svincolo della strada statale 16bis: è morto così un giovane di 22 anni di Andria, che lavora nel Soccorso stradale.

Intorno alle 11 di martedì mattina, 4 giugno, il giovane, insieme ai colleghi del Soccorso stradale, era accorso dopo la chiamata del camionista, che si era accorto di aver forato una gomma. Il giovane stava sostituendo la ruota del tir quando il supporto ha ceduto e lui, che in quel momento si trovava sotto la cabina, è rimasto schiacciato. Inutili i tentativi degli operatori del 118 per rianimarlo: per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e la strada è stata chiusa al traffico per gli accertamenti. (Fonte: Agi)