Trans Gianna muore ad Andria, famiglia sul manifesto funebre scrive Giovanni: agenzia ne fa un altro

Gianna, trans di Andria, muore a 49 anni ma la famiglia affigge manifesti funebri con il suo nome al maschile, ovvero Giovanni. Un caso che non è passato inosservato per l’agenzia funebre Taffo funeral services che ha deciso di dedicare a Gianna un manifesto con il suo nome al femminile in un post su Facebook.

“Muore ad Andria una persona transgender, Gianna, indigente perché scartata dalla società. La famiglia decide di affiggere manifesti funebri con il suo nome al maschile. Un’offesa al nome e all’identità con cui la conoscevano tutti. Abbiamo deciso di rifare la locandina funebre per darle un rispettoso ultimo saluto”, si legge nel post su Facebook pubblicato dall’agenzia Taffo.

Trans Gianna, le reazioni delle associazioni

Il ricordo della trans, morta dopo una caduta per le scale, è stato ripreso da diversi profili social dell’Arcigay Bat. Se ne parla come vittima di “disagio, discriminazione, umiliazioni, di un sistema, di una società che non riconosce, non accetta, non include le tante sfaccettature, le differenze che chiedono cittadinanza al suo interno”. Anche la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, le ha dedicato un pensiero. “Con la sua dipartita – ha detto – cade il muro di pregiudizi nei suoi confronti, cade la cultura dello scarto”.