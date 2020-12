E’ caduto dalla motocicletta ed è morto sul colpo: a perdere la vita un 17enne di Traona (Sondrio). L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre: sul posto è intervenuta la polizia locale che dovrà chiarire la dinamica insieme ai carabinieri del luogo.

Traona (Sondrio), il ragazzo si stava alleando su una pista da cross

Secondo le prime informazioni, il ragazzo era residente in una frazione di Morbegno. Si stava allenando con la sua moto da cross sulla pista sterrata che costeggia il fiume Adda e all’improvviso, per cause ora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo della motocicletta andando a schiantarsi contro una pianta.

Suo posto un elicottero

Sul posto è stato mandato un elicottero ma per il giovane centauro non c’era nulla da fare. Troppo gravi le lesioni subite.

Non si sa se con il giovane ci fossero altri appassionati del motocross. Ancora non sono state rese note le generalità della vittima: i Carabinieri stanno nekl frattempo lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico sinistro.

Una settimana fa il decesso della giovane promessa del motorally Sara Lenzi

Sara Lenzi, giovane promessa del motorally, circa una settimana fa è morta in un’incidente avvenuto ad Alà dei Sardi, nel Nord Sardegna.

L’incidente è avvenuto nel corso di una manifestazione motoristica. La giovane 18enne è deceduta in seguito alla caduta dalla moto, alla guida della quale stava effettuando un trasferimento tecnico previsto dalla gara.

L’impatto a terra è stato fatale e a niente è valso l’intervento del 118 e l’attivazione del servizio di elisoccorso (fonte: Agi, Il Giorno).